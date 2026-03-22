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Si cerca sotto le macerie

Roma: palazzina crollata, due feriti gravi

Crollato edificio in via Tavagnasco a Roma, in località Piana del Sole. Danneggiate altre due villette 

22 Mar 2026 - 14:14
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