Roma, la storica bandiera del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza trasferita dal Vittoriano al Viminale

L'11 luglio del 1852 nasceva il “Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza” e la più antica e storica bandiera è stata trasferita agli uffici del Capo della polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Prima del trasferimento dal Vittoriano, la bandiera ha ricevuto gli onori di un picchetto in armi della polizia di Stato. Giunta al palazzo del Viminale, la bandiera è stata accolta dal Capo della polizia Vittorio Pisani: "Questo momento rappresenta la continuità storica dei valori, dello spirito di servizio e di sacrificio di un'istituzione che sa adeguarsi alle mutevoli esigenze della società e che da sempre è posta a tutela della pubblica sicurezza e, quindi, dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini".