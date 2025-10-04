Roma, imbrattata la statua di Papa Wojtyla

© Ansa
Imbrattata la statua di Papa Giovanni Paolo II nei pressi della stazione Termini a Roma con la scritta "fascista di m…" e il simbolo della falce e martello. A notarlo, in piazza dei Cinquecento, i carabinieri al termine del presidio a sostegno della causa palestinese allestito lo scorso 26 settembre. I militari hanno attivato le procedure per la rimozione delle scritte.
"A Roma hanno imbrattato la statua dedicata a San Giovanni Paolo II scrivendo 'fascista di m...' e disegnando una falce e martello. Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore"., ha affermato il premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. "Un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti", ha aggiunto.
