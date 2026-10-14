1 di 3
© Dal Web
© Dal Web
© Dal Web

© Dal Web

© Dal Web

Dopo una caduta dalla bicicletta

Roma, leva del freno nella schiena ma se ne accorge solo tre anni dopo: operato

Il pezzo metallico, penetrato dal fianco, aveva raggiunto la colonna vertebrale e minacciava la funzionalità della gamba

14 Ott 2026 - 14:46
3 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
roma
bici