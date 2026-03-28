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Le immagini del salvataggio

Roma, donna cade in un pozzo: estratta dai vigili fuoco

Si era fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi ad una trave che si trovava all'interno

28 Mar 2026 - 16:38
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