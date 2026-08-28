Rivolta nel carcere di Siracusa, detenuti sui tetti e lancio di calcinacci: undici agenti feriti

Rivolta nella casa circondariale di contrada Cavadonna a Siracusa. Protagonisti - secondo quanto denunciato dall'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria - un gruppo di detenuti extracomunitari, già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. "In attesa del trasferimento, i detenuti hanno forzato le recinzioni dei cortili da passeggio, salendo sui tetti della struttura - spiega Giuseppe Argentino, segretario provinciale Osapp. Da lì è iniziato un lancio di calcinacci e oggetti contro la polizia penitenziaria: sette agenti sono stati portati al pronto soccorso a Siracusa e quattro all'ospedale di Avola.