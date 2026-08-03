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L'avventura

Reggio Emilia: la carovana di giovani viaggia a passo d'asino

L'iniziativa a Reggio Emilia: i ragazzi hanno viaggiato per nove giorni nella natura. Un'esperienza unica a piedi dall'Appennino al mar Tirreno

03 Ago 2026 - 09:40
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