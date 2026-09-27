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ARRESTATO

Reggio Emilia, aggredisce e ferisce tre persone a un distributore di benzina

Gli agenti hanno ritenuto opportuno effettuare una perquisizione nella casa del 26enne fermato

27 Set 2026 - 21:54
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