Maturità, Pupo sui banchi a 70 anni per sostenere la prima prova dell'esame

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, questa mattina alla 8.30 si è presentato all'Istituto Minerva di Roma per sostenere l'esame di maturità. C'è anche lui dunque tra i 527.747 studenti che stanno affrontando in queste ore la prima prova scritta. Dopo aver lasciato il liceo scientifico in seconda, a 16 anni, per dedicarsi solo alla musica, Pupo ha deciso di tornare sui banchi di scuola e di diplomarsi oggi che ha alle spalle 70 primavere. "Lo so che tecnicamente non mi servirà a niente, ma sarà utile a me per aumentare l'autostima e la fiducia in me stesso" ha detto il cantante. "Da quando sono nato ho continuamente cercato nuovi stimoli e obiettivi che dessero un senso vero alla mia esistenza. E, finché la campana non suonerà, sarà questo il mio modo di vivere".