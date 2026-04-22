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DIVERSI ARSENALI

Progettavano rete neonazista, ecco cos'ha trovato la polizia durante le perquisizioni

Gli inquirenti hanno arrestato un 19enne che ora si trova agli arresti domiciliari, 15 controlli in nove regioni 

22 Apr 2026 - 17:27
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Progettavano una nuova "Marcia su Roma" o di rifondare le "Squadre d'Azione dei fasci di combattimento" i giovanissimi suprematisti bianchi indagati a Milano nell'inchiesta che ha portato anche all'arresto di un 19enne di Pavia per propaganda e istigazione a delinquere aggravata dall'odio razziale. Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L'operazione di smantellamento dell'organizzazione ha portato anche a 15 perquisizioni effettuate lungo tutto lo Stivale. Nove controlli hanno riguardato soggetti con età inferiore ai 18 anni.

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