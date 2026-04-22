Progettavano rete neonazista, ecco cos'ha trovato la polizia durante le perquisizioni

Progettavano una nuova "Marcia su Roma" o di rifondare le "Squadre d'Azione dei fasci di combattimento" i giovanissimi suprematisti bianchi indagati a Milano nell'inchiesta che ha portato anche all'arresto di un 19enne di Pavia per propaganda e istigazione a delinquere aggravata dall'odio razziale. Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L'operazione di smantellamento dell'organizzazione ha portato anche a 15 perquisizioni effettuate lungo tutto lo Stivale. Nove controlli hanno riguardato soggetti con età inferiore ai 18 anni.