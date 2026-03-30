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Progettava una strage a scuola: tra i documenti sequestrati schede su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose e sulla costruzione di armi in 3D

Diciassettenne in manette per terrorismo

30 Mar 2026 - 10:53
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Tra il materiale sequestrato al 17enne pescarese residente a Perugia ci sono anche documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto in una chiara cornice di finalità terroristica. Il minorenne, inoltre, cercava informazioni anche sulla costruzione di armi in 3D e sulla preparazione del Tatp (perossido di acetone), sostanza nota per l'estrema facilità di sintesi e già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi, soprannominata la "madre di Satana".

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