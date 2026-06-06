1 di 5
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Si scava tra le macerie

Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e tre feriti

La vittima è un informatico di 47 anni, estratto vivo un 60enne mentre si cerca ancora la madre di 90 anni

06 Giu 2026 - 11:22
5 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su