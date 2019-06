Ponte Genova, al via la ricostruzione: ecco la prima colata di calcestruzzo

Ecco la prima colata di calcestruzzo del nuovo viadotto sul Polcevera dopo il crollo del ponte Morandi. "La ricostruzione era già iniziata, ma ora mettiamo formalmente un tassello importante per il futuro di Genova. Avanti così", ha commentato su Twitter il governatore ligure Giovanni Toti. "Il prossimo aprile vorremo vedere le auto sul ponte. Questo gesto - ha aggiunto - fa sì che la morte di 43 persone non sia stata vana. Avevamo promesso che Genova sarebbe tornata normale, vivibile e con un un nuovo ponte in un tempo ragionevole e l'abbiamo mantenuta". Il pulsante che ha dato il via alla colata della prima colata (circa 764 metri cubi di materiale) è stato premuto dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.