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in piazza Filangieri

Crolla per la pioggia il controsoffitto dell'aula bunker di Milano, salta il processo Hydra

In aula era prevista l'udienza sulla mafia in Lombardia che è stata rimandata al 16 settembre 

10 Set 2026 - 17:06
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Per la pioggia battente di queste ore a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, quella di fronte al carcere di San Vittore, e quindi è saltato il processo Hydra sulla "mafia a tre teste" in Lombardia. Stamane quando giudici, pm e avvocati si sono presentati hanno trovato l'ingresso chiuso con tanto di cartello. Dentro calcinacci e pannelli del controsoffitto caduti. I vigili del fuoco hanno constatato l'inagibilità e l'udienza, programmata per l'esame di un pentito, è stata rimandata al 16 settembre nella maxi aula dell'assise d'appello al Palazzo di Giustizia.

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