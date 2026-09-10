Crolla per la pioggia il controsoffitto dell'aula bunker di Milano, salta il processo Hydra

Per la pioggia battente di queste ore a Milano è crollato il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, quella di fronte al carcere di San Vittore, e quindi è saltato il processo Hydra sulla "mafia a tre teste" in Lombardia. Stamane quando giudici, pm e avvocati si sono presentati hanno trovato l'ingresso chiuso con tanto di cartello. Dentro calcinacci e pannelli del controsoffitto caduti. I vigili del fuoco hanno constatato l'inagibilità e l'udienza, programmata per l'esame di un pentito, è stata rimandata al 16 settembre nella maxi aula dell'assise d'appello al Palazzo di Giustizia.