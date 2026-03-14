Pi Greco Day, su un prato di Pisa appare il gigantesco simbolo matematico

Una grande superficie verde si trasforma nel segno matematico più riconoscibile: è il pi greco, tracciato da un robot tagliaerba di ultima generazione, che prende forma su un prato di 4 ettari a San Piero a Grado su iniziativa dell'Università di Pisa. "Il prato diventa così uno spazio di ricerca e comunicazione, dove la bellezza della matematica, la robotica e l’innovazione si incontrano”, spiega Simone Magni, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali. Il 14 marzo (3/14 nella notazione americana della data) richiama l’approssimazione più nota di π: per questo il fisico Larry Shaw - nel 1988 a San Francisco -, lanciò l'idea di dedicargli una giornata speciale.