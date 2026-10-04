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Le fiamme sarebbero sotto controllo

Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping: diversi feriti

Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito in codice rosso, sette in codice giallo e 16 in codice verde

04 Ott 2026 - 10:05
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