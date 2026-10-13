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Roma

Papa Leone XIV è arrivato al Gemelli

Nel pomeriggio sarà sottoposto all'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone 

13 Ott 2026 - 13:31
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