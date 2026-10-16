Papa Leone, disegni e lettere dai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Gemelli

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Un disegno con il sole, un albero e la scritta "Per Papa Leone", lettere in italiano, inglese e spagnolo: dal reparto di Oncologia pediatrica del Gemelli alcuni piccoli pazienti hanno fatto recapitare a Papa Leone XIV, operato il 13 ottobre per un adenocarcinoma polmonare, messaggi di vicinanza e auguri di guarigione. "Caro Papa Leone, sono Angelo, ho 7 anni e vengo da Taurisano. Sono qui al 10 piano da 36 giorni, anche io ho subito un intervento in testa. Io e la mia mamma preghiamo per te tutte le sere. Ti auguro una buona guarigione", scrive un bambino, accompagnando il pensiero con dei cuoricini colorati.
In una lettera in inglese, una ragazza di 18 anni, Giorgia, racconta invece la sua esperienza di malattia e il senso di vicinanza provato leggendo le notizie sul Papa: "Quando ho sentito quello che ti è successo e la situazione che stai vivendo, l'ho sentito mille volte più intensamente, perché in un certo senso stiamo attraversando la stessa cosa e questo mi ha fatto sentire più vicina a te", scrive, aggiungendo: "Prego Dio affinché entrambi possiamo guarire e chiedo anche a te di pregare con me. Sono sicura che arriveranno giorni migliori per tutti e due". Nella stessa lettera confida anche un desiderio nato durante il ricovero: "C'è una cosa che voglio fare: salvare vite umane. Voglio essere proprio come i medici che stanno salvando la mia". Da una famiglia arriva infine un messaggio in spagnolo: "Le nostre preghiere ti accompagnano in questi momenti" e "la fede muove le montagne".