Papa Leone, disegni e lettere dai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del Gemelli

In una lettera in inglese, una ragazza di 18 anni, Giorgia, racconta invece la sua esperienza di malattia e il senso di vicinanza provato leggendo le notizie sul Papa: "Quando ho sentito quello che ti è successo e la situazione che stai vivendo, l'ho sentito mille volte più intensamente, perché in un certo senso stiamo attraversando la stessa cosa e questo mi ha fatto sentire più vicina a te", scrive, aggiungendo: "Prego Dio affinché entrambi possiamo guarire e chiedo anche a te di pregare con me. Sono sicura che arriveranno giorni migliori per tutti e due". Nella stessa lettera confida anche un desiderio nato durante il ricovero: "C'è una cosa che voglio fare: salvare vite umane. Voglio essere proprio come i medici che stanno salvando la mia". Da una famiglia arriva infine un messaggio in spagnolo: "Le nostre preghiere ti accompagnano in questi momenti" e "la fede muove le montagne".