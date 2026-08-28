La madre di Pamela Mastropietro: "Il suo memoriale ancora vandalizzato"

"Ancora una volta mi trovo costretta a denunciare l'ennesimo sgarbo e atto vandalico ai danni del luogo di memoria dedicato a mia figlia Pamela. È stata asportata e distrutta la sua foto. Chi ha compiuto questo gesto non ha agito d'impulso: la cornice era fissa e assicurata con una catena in metallo. Questo significa che chi è arrivato sul posto era ben attrezzato con strumenti idonei a tagliarla o forzarla. Si è trattato di un'azione mirata e premeditata". A denunciare l'episodio avvenuto a Roma è Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata nel 2018. La mamma della ragazza già in passato aveva denunciato atti vandalici simili.