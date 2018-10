Palio di Siena, muore il cavallo Raol: è stato abbattuto dopo una grave caduta

Alla fine Raol è stato abbattuto. Il cavallo della Giraffa che ha preso parte al Palio di Siena straordinario di sabato (vinto dalla Tartuca) è scivolato al secondo Casato e subito è stato soccorso dai veterinari. Ha riportato una lesione all'arto anteriore destro, ma una volta giunto in clinica si è deciso di abbatterlo. Una morte che ha suscitato polemiche tra gli animalisti , e non solo. Durissimo il commento della Brambilla: "Da ministro del Turismo mi sono battuta perché il Palio di Siena non fosse incluso tra le manifestazioni patrimonio dell'Unesco e ho fatto bene. Penso - ha aggiunto la presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali - che l'Italia potrebbe farne a meno e che non ci sia nulla di nobile o di "culturale" nel maltrattare animali per il divertimento umano solo perché questa e' la tradizione. Per i cavalli il Palio di Siena e' e resta un inferno". Non da meno la posizione dell'Enpa, che ha già annunciato di presentare una denuncia: "La storia, con i frequenti e ripetuti incidenti di questi anni - commenta la presidente Carla Rocchi - ci dice che il Palio di Siena rappresenta una seria e concreta minaccia per l'incolumità degli animali"