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La scena del delitto

Omicidio Civitanova Marche, il sangue sulle scale dopo le coltellate a Marco Pennesi | Foto

Per l'omicidio del il 62enne è stata arrestata la compagna 34enne

02 Lug 2026 - 12:42
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