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Ancora mail da "Mikhail Andropov"

Nuovi allarmi bomba a Roma, centinaia di studenti evacuati sotto la pioggia battente

Agli istituti recapitate mail in cui si preannunciava la presenza di un ordigno nelle strutture scolastiche

12 Nov 2026 - 13:37
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