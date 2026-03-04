1 di 11
Nola, i funerali del piccolo Domenico

Alcuni dei presenti indossano una maglia bianca con il volto del piccolo e la scritta "Il nostro guerriero". In piazza lo striscione: "Giustizia per Domenico"

04 Mar 2026 - 15:32
