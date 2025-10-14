Napoli, sequestrate magliette e gadget al murale di Maradona

Durante le verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande, rinvenuti abbandonati e incatenati sul suolo pubblico, privi di autorizzazione. Inoltre, due esercizi commerciali, uno alimentare e uno non alimentare, sono stati sottoposti a sequestro per l'assenza della necessaria autorizzazione all'esercizio in sede fissa.



Sono state comminate sanzioni amministrative pari a 5mila euro ciascuna, oltre all'accertamento di ulteriori irregolarità relative all'occupazione abusiva di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa 9,4 metri quadrati, e alla mancanza di passo carrabile.



Gli uffici tecnici competenti procederanno ora alla verifica della destinazione urbanistica di un'area di circa 200 metri quadrati, oggetto di ulteriori approfondimenti. Nel corso dell'operazione, è stato inoltre denunciato un uomo per furto di energia elettrica, accertato a seguito di un allaccio abusivo alla rete da parte di un esercizio commerciale. L'operazione è stata condotta dalla Polizia locale di Napoli e dal La Polizia Locale di Napoli in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Montecalvario.