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magnitudo 4.7

Napoli, le prime foto dopo la scossa di terremoto

La scossa si è verificata alle 19.46. Secondo l'Ingv la magnitudo è di 4.7. È la più forte da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo a Pozzuoli

31 Lug 2026 - 21:11
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