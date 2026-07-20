1 di 10
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

dopo la morte di fakir

Morto ammanettato a Bologna, scontri in piazza tra manifestanti e polizia | Le foto

Centinaia di persone si sono riunite chiedendo giustizia per il 43enne, morto mentre veniva arrestato da due agenti

20 Lug 2026 - 21:31
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
bologna
omicidio
proteste