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Il presidio dopo il sabato pomeriggio di terrore

Modena, in migliaia in piazza: "Uniti contro l'odio"

Tantissimi cittadini hanno risposto all'appello del sindaco Massimo Mezzetti, a ritrovarsi in piazza Grande per un presidio

17 Mag 2026 - 21:17
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