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Milano, vetrine coperte contro i saccheggi ma spunta il cartello "Non siamo chiusi"

Alla vigilia delle nuove proteste, i commercianti del centro blindano le attività con pannelli di legno

23 Ott 2026 - 16:22
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Un cartello sulle assi di legno che coprono una vetrina: "Non siamo chiusi, stiamo solo potenziando i vetri". È l'immagine di una Milano che si prepara con paura alle prossime manifestazioni previste per sabato 24 ottobre. Dopo i saccheggi e le devastazioni dello scorso fine settimana, i negozianti del centro montano pannelli protettivi davanti alle boutique. Intanto il sindaco Beppe Sala ha chiesto ai negozianti di non chiudere le attività.  "Cercherò di andare a fare acquisti in un negozio anch'io" ha aggiunto. 

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