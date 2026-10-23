Milano, vetrine coperte contro i saccheggi ma spunta il cartello "Non siamo chiusi"

Un cartello sulle assi di legno che coprono una vetrina: "Non siamo chiusi, stiamo solo potenziando i vetri". È l'immagine di una Milano che si prepara con paura alle prossime manifestazioni previste per sabato 24 ottobre. Dopo i saccheggi e le devastazioni dello scorso fine settimana, i negozianti del centro montano pannelli protettivi davanti alle boutique. Intanto il sindaco Beppe Sala ha chiesto ai negozianti di non chiudere le attività. "Cercherò di andare a fare acquisti in un negozio anch'io" ha aggiunto.