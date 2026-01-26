1 di 8
Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga

L'episodio è avvenuto in via Giuseppe Impastato, nella zona di Rogoredo. Il giovane si è avvicinato agli agenti estraendo l'arma, e uno di loro ha reagito sparando

26 Gen 2026 - 21:59
milano
