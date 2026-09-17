Milano, tir sfonda il guard rail e rimane sospeso sopra l'autostrada: autista salvato dai vigili del fuoco

Incidente con lieto fine a Milano. Alle prime ore dell'alba di mercoledì un tir ha sfondato il guard rail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata, sopra la A4 Torino-Trieste, ed è rimasto sospeso nel vuoto a cinque metri d'altezza. Il conducente del mezzo pesante, miracolosamente illeso, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di messa in sicurezza della zona - durate circa tre ore - la circolazione sotto allo svincolo è stata bloccata. Polizia stradale e locale al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.