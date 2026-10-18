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distrutti dehors e tavolini

Milano, nuova giornata di tensioni: assalto ai negozi in via Torino

I vandali hanno percorso via Torino buttando cestini, monopattini, motorini e biciclette per terra

18 Ott 2026 - 17:50
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