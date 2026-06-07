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ANCORA SOTTO shock

Milano, modella polacca molestata e picchiata in centro

Anna Aksamit è stata inseguita e circondata da un gruppo di ragazzi, che l'hanno presa a pugni in zona Porta Romana 

07 Giu 2026 - 09:55
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La modella polacca, Anna Aksamit, si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo.

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