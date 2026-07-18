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Sul luogo della tragedia

Milano Marittima, bimba di quattro anni annega nella piscina di un hotel

Tutto sarebbe successo in pochissimo tempo. La piccola è morta due ore dopo in ospedale

18 Lug 2026 - 22:08
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