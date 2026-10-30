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manifestazioni in tutta italia

Milano, le foto del corteo dello sciopero generale del 30 ottobre

Due cortei separati sono partiti rispettivamente da Piazza Leonardo da Vinci e Stazione Centrale per poi congiungersi a Piazzale Loreto

30 Ott 2026 - 12:08
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