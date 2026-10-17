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Bombe carta al Duomo

Italia in piazza, violenze anche a Milano: polizia carica in Galleria

Un centinaio di ragazzi vestiti di nero hanno spadroneggiato in Galleria Vittorio Emanuele II. Sventolata anche la bandiera albanese per inneggiare alla rivolta in corso a Tirana

17 Ott 2026 - 19:04
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