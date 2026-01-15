Logo Tgcom24
fiamme subito domate

Milano, incendio in un padiglione dell'ospedale Sacco: pazienti evacuati

Immediato l'intervento del personale interno e dei vigili del fuoco per domare le fiamme

15 Gen 2026 - 12:00
