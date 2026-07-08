1 di 8
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

le immagini

Milano, incendio in un deposito di logistica: la nube nera visibile da tutta la città

Dai social le immagini condivise dai cittadini

08 Lug 2026 - 20:29
8 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
milano