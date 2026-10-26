1 di 7
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

La palazzina è stata evacuata

Milano: incendio in appartamento, muore anziana disabile

Nello stabile di cinque piani altre persone ferite in modo non grave

26 Ott 2026 - 16:14
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
milano
incendio