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sciopero generale 30 ottobre

Milano, il corteo occupa la tangenziale est | FOTO

Dopo qualche ora tra le vie del centro città il corteo si è diretto verso Cascina Gobba, poi l'entrata in tangenziale

30 Ott 2026 - 14:47
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