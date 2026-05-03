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Le foto delle forze dell'ordine sul posto

Milano, fidanzati si schiantano in scooter: trovati senza vita in un fosso

L’incidente a Tribiano: Sara Ernani e Alexandru Viorel Ichim stavano rientrando a casa quando il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo

03 Mag 2026 - 12:11
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