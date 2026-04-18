Milano corteo degli antagonisti contro i Patrioti

È partito da piazza Tricolore il corteo organizzato dai centri sociali milanesi in risposta al raduno dei Patrioti europei promosso dalla Lega in piazza Duomo. Alcuni giovani attivisti hanno scritto con la vernice sull'asfalto "Milano è migrante" intonando poi cori come "siamo tutti antifascisti". Tanti striscioni e intonati anche cori "antifascisti".