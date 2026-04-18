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Milano corteo degli antagonisti contro i Patrioti

In corso la manifestazione contro l'Ue. Le forze dell'ordine usano idranti contro i manifestanti, mentre gli antagonisti lanciano petardi, fumogeni e bottiglie

18 Apr 2026 - 16:07
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È partito da piazza Tricolore il corteo organizzato dai centri sociali milanesi in risposta al raduno dei Patrioti europei promosso dalla Lega in piazza Duomo. Alcuni giovani attivisti hanno scritto con la vernice sull'asfalto "Milano è migrante" intonando poi cori come "siamo tutti antifascisti". Tanti striscioni e intonati anche cori "antifascisti".