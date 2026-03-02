Milano, autobus travolge una moto in centro: quattro feriti

Un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e una moto si è verificato nelle ultime ore in centro a Milano. Quattro i feriti, nessuno dei quali sarebbe in gravi condizioni. Il sinistro è accaduto in via Senato: secondo una prima ricostruzione il mezzo di trasporto pubblico avrebbe travolto la moto, per motivi ancora da accertare. Nell'impatto sono rimasi feriti il motociclista, due passeggere, e il conducente dell'autobus. Tutti e quattro, dopo i soccorsi sul posto, sono stati trasportati in ospedale. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale. Secondo alcuni testimoni l'autobus della linea 94 avrebbe fatto una manovra improvvisa per evitare un'auto, travolgendo la moto. L'esatta dinamica però è ancora da verificare.