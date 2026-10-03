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L'incidente

Milano, autobus si scontra con un'auto lungo il Naviglio Pavese: sette feriti

L'impatto è avvenuto poco prima delle 19, all'incrocio tra via della Chiesa Rossa e via Gratosoglio

03 Ott 2026 - 23:00
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