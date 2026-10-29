Progettava attentati in sinagoga e in moschea, arrestato un 22enne a Milano

L’analisi dei devices del 22enne ha consentito di documentare inoltre, e con profili di significativa gravità indiziaria, l'attività dell'indagato nel costante autoaddestramento con finalità terroristiche, nel reperimento di sostanze chimiche atte a confezionare ordigni, nonché nella divulgazione e condivisione di materiale di propaganda e istigazione a delinquere (proclami ideologici con denominazione di "testamento", scritti e pensieri di Anders Breivik, terrorista autore delle stragi in Oslo e Utoya con contenuti suprematisti, accelerazionisti, negazionisti della shoah e xenofobi.