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Incerte le cause dell'esplosione

Messina, esplosione in una palazzina: cinque feriti gravi

Dramma nel quartiere Pistunina a Messina: l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di cinque persone, tutte in gravi condizioni

30 Lug 2026 - 18:10
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