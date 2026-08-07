Matteo Salvini torna in visita da Mario Roggero: "Non abbiamo parlato di grazia"

Nell'incontro col gioielliere il titolare del Mit ha poi spiegato di aver parlato "di quello che fanno i nipoti e le figlie, di quello che fa lui, che esce la mattina e rientra la sera perché si occupa della biblioteca. Reagisce bene, ormai sono tre settimane, riempie il tempo. Di salute sta bene, ovviamente dopo 72 anni è il primo ferragosto che passerà a pranzo con i compagni di cella. L'importante è avere la testa piena di cose da fare, gli ho suggerito di mettere per iscritto la sua esperienza fuori e dentro. Io sono in contatto con la moglie, ci scambiamo reciproche riflessioni. Cerco di esserci, al di là di accompagnare le norme che interessano a Mario, se riesco anche settimana prossima torno ad aggiornarmi su quello che ha fatto". Infine Salvini ha evidenziato che non si è discusso della grazia: "Non ho detto nulla io, non ha detto nulla lui. Profilo assolutamente basso, riconoscimento della condanna che c'è. Poi chiunque farà le sue valutazioni nei modi e nei tempi che riterrà, non c'è nessuna pressione. Il nostro impegno è che esca il prima possibile, la condanna si può scontare o in carcere o ai domiciliari. Cerchiamo di fare il possibile".