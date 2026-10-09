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la paura

Marsala, tromba d'aria devasta una scuola a Terrenuove

Il dirigente: "Non potevamo uscire, abbiamo cercato una zona più sicura"

09 Ott 2026 - 13:25
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