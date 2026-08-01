Marilyn Monroe, realizzato un ritratto in un campo per il suo centenario

Nel corso della sua attività, Gambarin ha dedicato opere di land art a figure come Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, George Orwell, Greta Thunberg e Leonardo da Vinci, oltre a numerosi interventi sui temi della pace, dell'ambiente e della storia contemporanea. L'ultimo è stato un omaggio alla nazionale spagnola in occasione della vittoria ai mondiali