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nel veronese

Marilyn Monroe, realizzato un ritratto in un campo per il suo centenario

Il ritratto è stato realizzato da Dario Gambarin. L'opera è stata eseguita a mano libera senza l'impiego di sistemi Gps

01 Ago 2026 - 16:49
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Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe, che è caduto il primo giugno, il land artist italiano Dario Gambarin ha realizzato a Castagnaro, in provincia di Verona, un ritratto della celebre diva su una superficie agricola di 27mila metri quadrati. 

Nel corso della sua attività, Gambarin ha dedicato opere di land art a figure come Papa Francesco, Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, George Orwell, Greta Thunberg e Leonardo da Vinci, oltre a numerosi interventi sui temi della pace, dell'ambiente e della storia contemporanea. L'ultimo è stato un omaggio alla nazionale spagnola in occasione della vittoria ai mondiali

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