Mantova, agriturismo a fuoco: ferito anche un bambino

Incendio nell'agriturismo, sette persone ricoverate per aver inalato monossido di carbonio. C'è anche un bambino. E' accaduto a San Giorgio Bigarello nel Mantovano. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla veranda dell'agriturismo e si sono estese a tutta la struttura dove dimorano due famiglie che non hanno subito ferite o ustioni ma per sicurezza sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova. Nessuna è grave. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme. L'edificio è stato sottoposto a sequestro, compresa un'abitazione, mentre la natura dell'incendio è ancora da accertare.