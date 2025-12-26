Logo Tgcom24
sette persone all'ospedale

Mantova, agriturismo a fuoco: ferito anche un bambino

Le due famiglie sono state ricoverate per le inalazioni da monossido di carbonio

26 Dic 2025 - 16:04
Incendio nell'agriturismo, sette persone ricoverate per aver inalato monossido di carbonio. C'è anche un bambino. E' accaduto a San Giorgio Bigarello nel Mantovano. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla veranda dell'agriturismo e si sono estese a tutta la struttura dove dimorano due famiglie che non hanno subito ferite o ustioni ma per sicurezza sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova. Nessuna è grave. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme. L'edificio è stato sottoposto a sequestro, compresa un'abitazione, mentre la natura dell'incendio è ancora da accertare.

