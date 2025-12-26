Mantova, agriturismo a fuoco: ferito anche un bambino

© Carabinieri
Le due famiglie sono state ricoverate per le inalazioni da monossido di carbonio
Incendio nell'agriturismo, sette persone ricoverate per aver inalato monossido di carbonio. C'è anche un bambino. E' accaduto a San Giorgio Bigarello nel Mantovano. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla veranda dell'agriturismo e si sono estese a tutta la struttura dove dimorano due famiglie che non hanno subito ferite o ustioni ma per sicurezza sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova. Nessuna è grave. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme. L'edificio è stato sottoposto a sequestro, compresa un'abitazione, mentre la natura dell'incendio è ancora da accertare.