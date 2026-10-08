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© Ansa | Maltempo a Napoli
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Disagi in Toscana, Lazio e Campania

Maltempo sull'Italia, allagamenti e danni

Bomba d'acqua nel Napoletano. A Viareggio scoperchiato il tetto di un asilo

08 Ott 2026 - 14:13
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